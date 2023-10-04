أول تعليق من البيت الأبيض بعد عزل "رئيس النواب"

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أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن الرئيس جو بايدن يأمل في أن ينتخب مجلس النواب رئيساً له بسرعة، خلفاً لكيفن مكارثي الذي جرى عزله الثلاثاء، وذلك بالنظر إلى "التحديات العاجلة" التي تواجه الولايات المتحدة، والتي "لا تقبل الانتظار". اضافة اعلان



رئيس جديد للبرلمان



وأشار البيان إلى أن بايدن "أثبت دائماً حرصه على العمل مع كلا الحزبين في الكونجرس"، الديمقراطي والجمهوري، وبـ"حسن نية"، وأنه "يتطلع للعمل معهم في مجلس النواب" بعدما يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.



تصويت بالأغلبية

وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.









وصوت مجلس النواب يصوت 216 مع (عزل مكارثي) مقابل 210 ضد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء، بأن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، فشلوا في وقف التصويت على قرار عزل رئيسه كيفن مكارثي.





عزل رئيس النواب

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.

وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اعترف بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.

وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.