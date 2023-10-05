الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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بق الفراش ينتشر في الطائرات الفرنسية ومخاوف من انتقاله لدول أخرى

بق الفراش
بق الفراش
أ أ
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وثقت مجموعة من الصور، انتشار بق الفراش في الطائرات الفرنسية، وسط مخاوف من انتشاره في دول أخرى.

في سياق متصل، التقط شاب عربي مشاهد أثناء تجواله في شوارع مدينة مرسيليا الفرنسية يظهر فيها غزو "بق الفراش" للحارات والبيوت.اضافة اعلان

التخلص من المراتب

 
ويظهر الفيديو وجود مراتب وأشياء منزلية تم التخلص منها بسبب تلك الحشرة، فيما تزداد نداءات عاجلة للسلطات المعنية بالتدخل.



وكانت الحكومة الفرنسية، قد حثت المواطنين على التحلي بالهدوء بينما تعمل على مكافحة تفشي "بق الفراش" في العاصمة باريس.

بق الفراش

ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في باريس، السلطات الفرنسية تطلق حملة للقضاء على بق الفراش.

وأظهرت مقاطع مصورة بق الفراش، الذي يغزو وسائل النقل العام، ودور السينما، وغيرها من مجالات الحياة اليومية.



وقال نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار لمحطة "LCI" الإخبارية الفرنسية: "علينا التحلي بالهدوء، وأن نفهم أنه في الواقع لا يوجد أحد في مأمن".
وأضاف: "من الواضح أن هناك عوامل خطر، ولكن في الواقع، يمكنك التقاط بق الفراش في أي مكان وإعادته إلى المنزل".

مشكلة ليست جديدة


ومشكلة الحشرات ليست جديدة، فقد أطلقت الحكومة الفرنسية مبادرة قبل ثلاث سنوات تهدف إلى توعية السكان حول انتشار بق الفراش وتوفير الموارد اللازمة للتعامل معها في المنزل، حسب المصدر نفسه.





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