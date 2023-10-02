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صحيفة تواصل الالكترونية

فرنسا تحث المواطنين على الهدوء في مواجهة "بق الفراش"

بق الفراش
بق الفراش
أ أ
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حثت الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، المواطنين على التحلي بالهدوء بينما تعمل على مكافحة تفشي "بق الفراش" في العاصمة باريس.

بق الفراشاضافة اعلان

ومع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في باريس، السلطات الفرنسية تطلق حملة للقضاء على بق الفراش.
وأظهرت مقاطع مصورة بق الفراش، الذي يغزو وسائل النقل العام، ودور السينما، وغيرها من مجالات الحياة اليومية.
وقال نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار لمحطة "LCI" الإخبارية الفرنسية: "علينا التحلي بالهدوء، وأن نفهم أنه في الواقع لا يوجد أحد في مأمن".
وأضاف: "من الواضح أن هناك عوامل خطر، ولكن في الواقع، يمكنك التقاط بق الفراش في أي مكان وإعادته إلى المنزل".

مشكلة ليست جديدة

ومشكلة الحشرات ليست جديدة، فقد أطلقت الحكومة الفرنسية مبادرة قبل ثلاث سنوات تهدف إلى توعية السكان حول انتشار بق الفراش وتوفير الموارد اللازمة للتعامل معها في المنزل، حسب المصدر نفسه.

وفيما يتساءل الفرنسيون والأجانب عما إذا كانت مشكلة بق الفراش ستضعف الاهتمام بحضور الحدث الرياضي الدولي، يقول نائب رئيس البلدية إنه "لا يشعر بالقلق".

وأضاف غريغوار: "لا يوجد تهديد للألعاب الأولمبية، البق كان موجودا من قبل، وسوف يكون موجودا بعد ذلك".

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