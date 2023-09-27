حرق مدينة على يد الغاضبين.. محاولة انقلاب في بوركينافاسو

أ أ

حرق متظاهرون في بوركينافسو ممتلكات وسيارات بعض الانقلابيين الذين حاولوا الإطاحة بنظام إبراهيم تراوري المناهض لفرنسا.





مدينة هُونْدِي: اضافة اعلان



محاولة انقلاب فاشلة:



شعارات تكريما لتراوري:



واجتمع عدد من سكان مدينة هُونْدِي القريب من مدينة بوبوجولاسو/ غرب بوركينافاسو وحرقوا سيارة دفع الرباعي.كانت السيارة تقّل بعض المشتبه بهم في الانقلاب الفاشل أمس؛ وتم القبض على كل مَن كان فيها وبحوزتهم أسلحة.وتظاهر مواطنون في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، دعما للرئيس الانتقالي، إبراهيم تراوري، وذلك بعد أنباء عن محاولة انقلاب عليه.وأظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تجمهر عدد من المواطنين في وسط العاصمة واغادوغو، مرددين شعارات داعمة لتراوري، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه.ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، إحباط محاولة انقلابية، ضد تراوري.وحسب السلطات فإن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واغادوغو قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري.وقال أحد المتظاهرين: "لدينا رسالة مفادها أن الانقلاب سيحدث. وكان جهاز المخابرات هو الذي اعترض المعلومات. وكانت هناك تجمعات في مقر الدرك".وأوضح ضابط في الجيش أن هذه حركة أسيئ تفسيرها مرتبطة بالتناوب المعتاد لرجال الدرك.