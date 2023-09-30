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صحيفة تواصل الالكترونية

لحظة الهجوم على سيارة تحمل المؤن للقوات الفرنسية في النيجر

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النيجر
أ أ
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وثق مقطع فيديو اعتراض مجموعة من النيجريين لسيارة تحمل زجاجات مياه معدنية كانت في طريقها لمعسكر القوات الفرنسية.

محتويات السيارة:

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ويظهر الفيديو أن النيجريين أفرغوا محتويات السيارة بشكل كامل، في إشارة واضحة إلى رفضهم لبقاء أي قوات فرنسية على أراضيهم.

ويواصل النيجرون مقاومة أي تواجد فرنسي على أراضيهم وذلك بعدما نجحوا في طرد سفير فرنسا من بلادهم.

النظام العسكري 



في وقت سابق، منع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت اليوم.

المجال الجوي:

وكشفت الرسالة التي صدرت مساء أمس السبت، أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)".

وأضافت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

الرحلات الجوية:


في الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر.

وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.



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