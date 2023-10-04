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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد مصادرتها.. أمريكا ترسل أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين إلى أوكرانيا

اسلحة
أسلحة
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قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبا أنها سترسل أسلحة صغيرة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا.

أسلحة إيرانية للحوثييناضافة اعلان

وتصادر القوات البحرية الأمريكية منذ سنوات أسلحة يُعتقد بأنها من إيران إلى مليشيا الحوثي المدعومة من طهران في اليمن، وعادة ما تُنقل عن طريق سفن الصيد.
وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الإعلان قد يصدر هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تشمل الأسلحة قطعا صغيرة مثل البنادق، ومن غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا في ساحة المعركة في وقت أصبحت فيه الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي على رأس قائمة مطالب أوكرانيا.

الكونجرس الأمريكي

ولم يخصص الكونجرس الأمريكي أي أموال جديدة لأوكرانيا في مشروع قانون مؤقت للتمويل أقره يوم السبت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، مما يسلط الضوء على إحجام بعض الجمهوريين بشكل متزايد عن تقديم أموال لكييف.

وقالت البحرية الملكية البريطانية في العام الماضي إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، تشمل صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران.

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