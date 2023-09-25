أوكرانيا تُعلن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم.

وحسب "العربية"، فقد كشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن هجوما كثيفًا شنته قواتها ووقع أثناء انعقاد اجتماع لقيادة البحرية الروسية.

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مقتل عشرات الأشخاص بينهم شخصيات قيادية



وأكدت أن عشرات الأشخاص بينهم شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية قتلوا أو جرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي.





مقتل وجرح عشرات الروس



وقال الجيش الأوكراني، أن الهجوم على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول ستُكشف في أسرع وقت، والنتيجة مقتل وجرح عشرات الروس بينهم شخصيات قيادية رفيعة.ووفقًا لـ "صوت أمريكا"، فقد كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف أن الهجوم أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم جنرالات.وقبل أيام، حذر حاكم سيفاستوبول المعين من روسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من هجوم صاروخي أوكراني جديد محتمل.





ضربة ناجحة على المقر العام للأسطول الروسي

والجمعة نفذت القوات الأوكرانية ضربة ناجحة على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في القرم.وكثفت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها على شبه جزيرة القرم بطائرات مسيّرة وصواريخ، معلنة تدمير أنظمة دفاع جوي وحوض لبناء السفن وسفينتين هناك.وحسب مراقبين، فإن استخدام الأسلحة الثقيلة الواردة من الغرب في المعارك بين الجانبين، يكبد خطوط الروس خسائر ضخمة.