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رعب بدولة أوروبية.. ظهور مفاجيء لنهر دموي

نهر دموي
نهر دموي
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تسود حالة من الرعب في بريطانيا بسبب تحول نهر إلى اللون الأحمر، ما أثار فزعا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

نهر باللون الأحمر في بريطانيا:

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 وكان لون المياه في أحد الأنهار بمدينة برمنغهام البريطانية، قد تحول إلى اللون الأحمر الدموي، وهي علامة متعارف عليها على أنها إشارة إلى حدوث أمر خطير.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد أطلق مجلس مدينة برمنغهام البريطانية تحقيقا في ظاهرة تكشفت في مجرى أحد الأنهار وهو ما ينظر إليه البعض على أنه علامة على حدوث أمر خطير.

وكان أحد الأشخاص قد اكتشف مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز، ومنذ ذلك الحين أطلق مجلس مدينة برمنغهام تحقيقا في هذه الظاهرة غير العادية.

فيما نشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان.

أيضا علق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ماذا يحدث حقا".

وأوضحت "الديلي ميل" أنه لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة حتى الآن من تحديد أسباب هذه الظاهرة الحادثة.

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