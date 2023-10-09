مخبأة بإحكام.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بدولة عربية

أ أ

تمكن أفراد الجمارك بمنطقة الشلف الجزائرية من إحباط عملية تهريب ما يقارب 3 كلجم من الكوكايين.





تهريب كوكايين بالجزائر:



إلقاء تاجر مخدرات في المحيط:



اضافة اعلان

ووفق بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف أنه في إطار تنسيق النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية، أحبط أعوان الفرقة المتنقلة والفرقة المتعددة محاولة تهريب 2,940 كلجم من الكوكايين.وأوضحت أن الكمية ضبطت مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية تقل شخصين تم توقيفهما و إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.وفي سياق آخر نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل صادمة، عبر مقطع فيديو، وثق إلقاء تاجر مخدرات فنزويلي هارب يدعى "طالبان" حياً في المحيط.وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة، فقد ظهر تاجر المخدرات ويداه مقيدتان حول خصره انتقاماً لسرقة 450 رطلاً من الكوكايين ونقودا من عصابة مخدرات.وشوهد رينالدو فوينتيس، 68 عامًا، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، مقيدًا ومكممًا ببقع الدم على مؤخرة رأسه قبل أن يحاول قتلته رفعه والمرساة على خصره وهو ملقى على قارب في البحر الكاريبي.كما ظهر تاجر المخدرات، وهو يحدق في الشخص الذي يسجل الفيديو، قبل أن يتم إلقاؤه في البحر وتركه لمصيره المحتوم في مياه المحيط.وأوضحت الديلي ميل أنه لم يتم التعرف على أي من خاطفيه، ولكن سُمع أحدهم في خلفية الفيديو وهو يقول " تأكد من عدم رؤية أي من وجوهنا".كما انتهى الفيديو بصورة بعيدة لفوينتيس وهو يطفو في الماء دون بذل أي جهد لإنقاذه.