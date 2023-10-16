الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خطة محكمة بدولة خليجية.. الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 50 كجم حشيش ومليون قرص مخدر

نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-المخدرات-و-المؤثرات-العقلية-الجزائري
ارشيفية
أ أ
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من خلال خطة محكمة، تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة بالإمارات، من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي مكون من 32 متهماً من جنسيات عربية وآسيوية.

ضبط تشكيل عصابي بالإمارات:

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وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية،  حاول التشكيل العصابي تهريب كمية من المواد المخدرة، وأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية داخل البلاد.

وأوضح أن ذلك تم عبر إحدى الدول المجاورة، حيث  تقدر قيمة المضبوطات السوقية بـ14 مليون درهم.

ونقلت عن صحف محلية عن مسؤولين، في شرطة الشارقة أن العملية تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لدولة مجاورة، لم تعلنها.

 من جهته أفاد العقيد ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة أن معلومات وردت للشرطة بوجود نشاط عصابي دولي بصدد جلب كميات من المواد المخدرة، بغرض ترويجها والاتجار بها.

حشيش وكريستال سائل:



وأوضح أنه بعد التأكد من صحة المعلومات وبناء على الأدلة والمراقبة الدقيقة على مدار الساعة، حيث ألقي القبض على أحد أطراف التشكيل العصابي وبحوزته 50 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، و49 لتراً من الكريستال السائل.

 كما تبين أن أفراد التشكيل يتلقون التعليمات من عنصر يقطن خارج الدولة، وباستمرار عمليات البحث والتحري، كشفت عناصر المكافحة عن طبيعة المخطط الإجرامي الممتد بين الدول.

 وأضاف أن أحد المستودعات في الإمارات اتُخذت مقراً سرياً لها لتخزين المواد المسمومة.

وقد تم وضع خطة محكمة تمكنت من خلالها شرطة الشارقة من القبض على باقي عناصر التشكيل العصابي، وضبط مليون و170 ألف قرص من المؤثرات العقلية، بحسب ما المصادر الأمنية.

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