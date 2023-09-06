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سيول جارفة تجتاح شوارع إسطنبول بتركيا وخسائر بالجملة

فيديو
سيول جارفة.
أ أ
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أظهر مقطع فيديو سيول عارمة تجتاح شوارع في مدينة أسطنبول بتركيا.

مياه الفيضانات:


وكشف الفيديو عن تواجد أعداد كثيرة من السيارات غارقة في مياه الفيضانات والتي تحيط بها من جميع الجوانب.

وتتعرض تركيا لموجة طقس شديدة هذه الأيام ما يجعلها من أكثر البلدان المتأثرة بموضوع الطقس.

خسائر كبيرة:
ولقي شخصان حتفهما وفقد أربعة آخرون بعد أن تسببت عواصف شديدة في غرب تركيا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات.


ولا تزال السلطات تبحث عن المفقودين الأربعة في ولاية قرقلر إيلي غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث (آفاد). وتم إنقاذ ستة آخرين.

ووفقا لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء، جرفت الفيضانات أكواخا في مجمع للعطلات. وغمرت الأمطار الغزيرة المنازل والشوارع.

كما تسبب البرق في حرائق في 36 موقعا منفصلا ، حسبما ذكرت الأناضول.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تأثرت منطقة البحر الأسود بالفيضانات أيضا.

وتوقعت (آفاد) مزيدا من العواصف في غرب وجنوب غرب البلاد، محذرة من فيضانات مفاجئة وصواعق ورياح عاتية.

 

 

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