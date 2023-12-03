حريق في خط أنابيب للنفط بدولة خليجية وإصابة عدد من العمال

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أعلنت شركة نفط الكويت، الليلة، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج. اضافة اعلان





بيان الشركة:

اندلاع حريق محدود



حالة الطوارئ:

