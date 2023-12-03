الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حريق في خط أنابيب للنفط بدولة خليجية وإصابة عدد من العمال

ارتفاع أسعار النفط
النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة نفط الكويت، الليلة، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج.اضافة اعلان

بيان الشركة:


وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، مما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور, وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات

 اندلاع حريق محدود

من جانبها، كشفت شركة نفط الكويت، تفاصيل اندلاع حريق محدود في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1في منطقة جنوب وشرق الكويت.

وأضافت أن الحريق شب أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة التي قام بها موظفو المقاول مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاولة الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولفتت إلى أن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.

وأكدت الشركة أن الفرق المعنية سيطرت على الحريق، حيث استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة حسب الاجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت الشركة أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الاطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.

حالة الطوارئ:


في وقت سابق ، أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.

وأكدت الشركة في بيانٍ، "عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث".

لمتابعة الأخبار على واتساب من هنا

اقرأ أيضا

بركان
10:50 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

رماده غطى العديد من القرى.. ثوران بركان "ميرابي" بإندونيسيا (فيديو)

WhatsApp Image 2023-12-03 at 7.30.54 PM
8:36 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"تركي" يذهب لطبيب لخلع أسنانه الأمامية .. وبعد العملية اكتشف المفاجأة المذهلة

طلاق
8:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

رقم صادم.. 14 ألف حكم بالطلاق في دولة عربية

سفينة
7:33 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"تليغراف": سفينة بريطانية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن

اقرأ أيضا

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات الاحتلال على قطاع غزة

"الفاو" تطالب بالتحرك السريع للقضاء على الجراد الصحراوي

اليابان.. تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب الفلبين

مسلمون يتعهدون بـ "التخلي عن بايدن" في انتخابات 2024 بسبب حرب غزة

رئيس وزراء فلسطين: غزة امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الداخلية الكويتية 1:39 م السبت، 02 ديسمبر 2023

الإنتربول بالمغرب يُسلم الكويت أستاذا جامعيا كسر جمجمة ابن شقيقه بـ"دامبل"

تنزيل 11:01 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

بيان للديوان الأميري الكويتي حول الوضع الصحي لأمير البلاد

ا 6:49 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

دخلت بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب آلاف الزجاجات من "أم الخبائث" في دولة خليجية

WhatsApp Image 2023-11-29 at 4.49.25 PM 5:52 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الديوان الأميري في الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-03 at 12.45.48 AM
1:50 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

إحباط محاولة انقلاب في دولة إفريقية

غزة
11:41 م السبت، 02 ديسمبر 2023

استشهاد 79 فلسطينيا في قصف عنيف للكيان المحتل على غزة

غزة
10:10 م السبت، 02 ديسمبر 2023

الاحتلال يدمّر 300 ألف منزل في قطاع غزة

ثلوج ألمانيا
8:34 م السبت، 02 ديسمبر 2023

ثلوج كثيفة تشل حركة الطيران والسكك الحديدية في دولة أوروبية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي
11:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن تسجيل السجين في الضمان الاجتماعي

أهم 10
10:01 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص علاوة المعلم الممارس وتوضيح مهم من التأمينات

حساب المواطن
8:06 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة شهر ديسمبر" السؤال الأكثر تداولا على حساب المواطن.. بماذا أجاب؟

هيئة السوق المالية
7:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

النيابة العامة
7:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. منها السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من 3 عقوبات للمستهزئين بذوي الإعاقة

مخدرات
6:53 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

ضربات أمنية جديدة لمهربي المخدرات في عسير وجازان