حريق في خط أنابيب للنفط بدولة خليجية وإصابة عدد من العمال

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أعلنت شركة نفط الكويت، الليلة، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج.
بيان الشركة:
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، مما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور, وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات
اندلاع حريق محدودمن جانبها، كشفت شركة نفط الكويت، تفاصيل اندلاع حريق محدود في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1في منطقة جنوب وشرق الكويت.
وأضافت أن الحريق شب أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة التي قام بها موظفو المقاول مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاولة الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ولفتت إلى أن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.
وأكدت الشركة أن الفرق المعنية سيطرت على الحريق، حيث استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة حسب الاجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت الشركة أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الاطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.
حالة الطوارئ:
في وقت سابق ، أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.
وأكدت الشركة في بيانٍ، "عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث".
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