الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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بعد ارتفاع غير مسبوق في الأسعار .. رئيس الأرجنتين يسرح 5 آلاف موظف

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الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي
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يواصل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي قراراته المثيرة للجدل والتي تتسبب في صدمة للشارع الأرجنتيني الذي يتفاجأ يوميا بما لم يكن في خاطره.
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قرارات مفاجئة ومثيرة للجدل تصدم الشارع الأرجنتيني:


ومن جديد يعود "ميلي" بقرار مفاجئ، حيث قررت حكومته عدم تجديد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.

وأوضحت إدارة الرئيس أن "هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتقليص العمالة وتخفيض قيمة العملة أعلنها خافيير ميلي منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر لتحويل اقتصاد الأرجنتين المتعثر".

وقالت السلطات إن "عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستتم مراجعتها". كما تعهد ميلي بتقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.

وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50%‎، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية.

تأتي هذه القرارات المثيرة للجدل بعدما شهدت الأسواق حالة من الارتباك الشديد إذ ارتفعت  أسعار حفائظ الأطفال 100% ولحوم الأبقار 73% والوقود 60% والخضروات 140%

وتتنافى كل تلك القرارات مع ما جاء به "ميلي" قبل انتخابه، إذ وعد بتحسين الدخل وحالة الاقتصاد بشكل عام وخفض الأسعار.
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وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة.

من هو خافيير ميلي؟

خافيير ميلي رجل اقتصاد أرجنتيني وسياسي ينتمي للتيار اليميني المتطرّف، ويصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي".

دخل معترك السياسة عام 2019، ونال عضوية مجلس النواب عام 2021، ثم فاز برئاسة الأرجنتين يوم 19 نوفمبر 2023 بعد حصوله على 55% من الأصوات، وهزم وزير الاقتصاد الوسطي سيرخيو ماسا.

يتمتع ميلي بموهبة خطابية وقدرات استعراضية تمكن عن طريقها من كسب ثقة الفئة الشبابية، مما جعله يحقق مفاجأة كبيرة بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية. ويعتبر شخصية مثيرة للجدل تعوّدت على حضور البرامج النقاشية التلفزية ذات البعد السياسي.

المولد والنشأة

ولد خافيير جيرادو ميلي يوم 22 أكتوبر 1970 في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لعائلة من الطبقة المتوسطة، لطالما وصف علاقته بها أنها "معقدة" وحافلة بالعنف الأبوي.

تعد شقيقته كارينا ساعده الأيمن وأكثر المقربين منه. وهو مولع بتربية الكلاب ويعدها مثل الأصدقاء والأبناء، إذ إنه غير متزوج ولا أبناء له.

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