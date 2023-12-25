صدمة في الأرجنتين من وعود الرئيس الجديد.. ارتفاع أسعار حفائض الأطفال بنسبة 100%

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قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه سيصدر مرسوما رئاسيا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثر.





خطة للتقشف في الأرجنتين وارتفاع غير مسبوق في السلع اضافة اعلان









ولتبرير ذلك قال: صحيح أني وعدتكم بإصلاحات اقتصادية وتخفيض الأسعار، لكن لا تقلقوا، الأمر يمضي حسب الخطة والأسعار سترتفع في البداية فقط ثم تنخفض، ثقوا بي.



وأضاف أن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".





وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة

وتشمل خطة "ميلي" تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حاليا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.وبعد 15 يوم فقط من توليه منصب رئيس الأرجنتين، شهدت الأسواق حالة من الارتباك الشديد، إذ ارتفعت أسعار حفائظ الأطفال 100% ولحوم الأبقار 73% والوقود 60% والخضروات 140%