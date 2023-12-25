الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صدمة في الأرجنتين من وعود الرئيس الجديد.. ارتفاع أسعار حفائض الأطفال بنسبة 100%

رئيس الارجنتين - الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه سيصدر مرسوما رئاسيا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثر.

خطة للتقشف في الأرجنتين وارتفاع غير مسبوق في السلعاضافة اعلان



وتشمل خطة "ميلي" تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حاليا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.


وبعد 15 يوم فقط من توليه منصب رئيس الأرجنتين، شهدت الأسواق حالة من الارتباك الشديد، إذ ارتفعت  أسعار حفائظ الأطفال 100% ولحوم الأبقار 73% والوقود 60% والخضروات 140%

ولتبرير ذلك قال: صحيح أني وعدتكم بإصلاحات اقتصادية وتخفيض الأسعار، لكن لا تقلقوا، الأمر يمضي حسب الخطة والأسعار سترتفع في البداية فقط ثم تنخفض، ثقوا بي.

وأضاف أن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة

اقرأ أيضا

كان مقربا من قاسم سليماني .. اغتيال قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني

عاجل.. تحركات أمنية واسعة بشأن خطف كويتيين بدولة عربية

استشهاد العشرات.. الاحتلال يكثف عمليات القصف الجوي والبري على وسط غزة

استشهاد 113 فلسطينيًا في قصف صهيوني على قطاع غزة

إحصائية صادمة.. 135 ألف طفل رضيع في غزة فقدوا احتياجاتهم الغذائية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 4:47 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الأرجنتينية تُكرّم مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بوينس أيرس

اقرأ أيضا

ا
12:14 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

ليست غزة.. جميع المستشفيات تخرج عن الخدمة في مدينة عربية (تفاصيل)

الجفاف
11:36 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

الجفاف يضرب دولة عربية للسنة السادسة على التوالي (تفاصيل صادمة)

ل
6:50 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

اتفاق على تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والأردن

هجرة غير شرعية
6:31 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

ضبط عصابات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين والأسلحة باليمن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ابشر - رخصة القيادة
1:01 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر

الدفاع المدني - امطار (3)
12:03 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل..4 أيام قادمة.. الدفاع المدني يطلق عدة تحذيرات لجميع سكان المملكة

مساند
11:49 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

مساند: يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد بشرط

أهم 10
11:03 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل..أهم 10.. موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني وحادث أحد المسارحة

قطار الحرمين 1
10:00 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة وطريقة الحجز "أون لاين"

فيديو
9:00 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 مصابين في حالة حرجة .. حادث مروري مروع على طريق أحد المسارحة