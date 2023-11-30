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وزارة الصحة الأرجنتينية تُكرّم مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بوينس أيرس

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مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي
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تسلّم مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين نايف الفعيم, شهادة تكريم من قبل وزارة الصحة الأرجنتينية, قام بتسليمها مدير مكتب وزير الصحة جارسييلا لاموريت.

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خدمة أكثر من مليونين و 700 ألف مستفيد

 ويأتي هذا التكريم للمركز - الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - , نظير ما يقوم به من خدمات متنوعة للمجتمع الأرجنتيني, من ضمنها تهيئة صالة المحاضرات في المركز لتقديم التطعيمات الطبية للمواطنين والمقيمين في الأرجنتين, حيث استفاد منها أكثر من مليونين و 700 ألف مستفيد.
 ويُجسّد هذا التكريم رسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تبنيها لمنهج التعايش والتسامح بين الشعوب, الذي يدعو إليه الدين الإسلامي وهو انعكاس لرسالة المملكة السامية

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