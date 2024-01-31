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بصاروخ باليستي.. كوريا الشمالية تختبر وضعية الهجوم المضاد السريع

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صاروخ باليسي
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كجزء من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرًا، أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها أطلقت بنجاح صاروخًا استراتيجيًا من نوع كروز.اضافة اعلان

كوريا الشمالية والهجوم المضاد السريع

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية فإن صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب، في مناورة تهدف أن إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع" للجيش بالإضافة إلى تحسين "قدرته الضاربة الاستراتيجية".
وأشارت إلى أن الإطلاق لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي

وأكدت السلطات في بيونج يانج أنها تجري اختبارات لما أسمته "نظام أسلحة نووية تحت الماء"، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.
ويأتي اختبار بيونج يانج للأسلحة في خضم تدهور حاد للعلاقات بين الكوريتين بعد إعلان كيم أن "الجنوب" هو العدو الرئيسي لبلاده.

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