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جزيرة يونبيونج تطالب سكانها بالحذر من مناورات بالذخيرة الحية لكوريا الشمالية

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كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة
أ أ
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أصدرت يونبيونج التي تتمتع بالولاية القضائية على الجزر الشمالية الغربية لكوريا الجنوبية، تحذيرَا لجزر خط المواجهة مع سماع نيران المدفعية من الجانب الكوري الشمالي.اضافة اعلان

جزيرة يونبيونج تطالب سكانها بالحذر

وأوضحت في بيان لها أن القوات في جزيرة يونبيونج ترد على ما يحدث، وأنها تنصح السكان بتوخي الحذر من الأنشطة الخارجية.

كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة

وحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الأحد، فإن كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية، وذلك في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سيول.

ونقلت عن الجيش الكوري الجنوبي أن جارتها الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي ، دون نشر تفاصيل إضافية.

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