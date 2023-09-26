بايدن يعلن اعتراف الولايات المتحدة بدولتين في المحيط الهادئ

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتراف الولايات المتحدة رسمياً بجزر كوك ونييوي كدولتين مستقلتين، خلال استضافته في البيت الأبيض قادة جزر المحيط الهادئ في قمّتهم السنوية الثانية. اضافة اعلان



اعتراف الولايات المتحدة بدولتين

وقال بايدن، أمس الاثنين: "تعترف الولايات المتحدة بجزر كوك ونييوي كدولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة، وستقيم علاقات دبلوماسية معهما"، لافتاً إلى أن "الخطوة ستسهم في دعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".

وتأتي القمة التي تستمر يومين، بينما يسعى بايدن لمواجهة نفوذ الصين في آسيا والمحيط الهادئ وسط منافسة متزايدة بين القوى العظمى وبكين.



بناء عالم أفضل

وقال بايدن: "هدفنا هو بناء عالم أفضل، وإحدى الفرص العظيمة لتحقيق الأمن والازدهار والكرامة لجميع أفراد شعبنا، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، تبدأ ببناء شراكات أقوى مع بعضنا البعض".



تمويل ومساعدات أمريكية

وأعلن الالتزام بالعمل مع الكونجرس لتأمين تمويل بقيمة 200 مليون دولار للمنطقة لتوسيع التعاون، وخطط لفتح سفارة في فانواتو عام 2024، والتعهد بالعمل مع المشرّعين لتقديم 64 مليون دولار من المساعدات التنموية.

كما التزم بايدن أيضًا بالعمل مع الدولتين ذاتي الجغرافيا المنخفضة مما يعرضهما لخطر متزايد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ، متعهدًا بضمان ألا يؤدي ذلك إلى فقدان عضويتها في الأمم المتحدة.

وتعد هذه القمة الثانية من نوعها خلال عامين، واتفق القادة على الاجتماع في 2025، بعد عام واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

