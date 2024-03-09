دولة أوروبية تعلن استئناف تمويل الأونروا

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بعد تعليق مساعداتها عقب مزاعم الاحتلال بمشاركة موظفين لها في هجوم 7 أكتوبر، أعلنت السويد أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



الإفراج عن حزمة مساعدات:



مزاعم الاحتلال:



وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها "خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024"، مضيفة "يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة".وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على "السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين".وعلقت السويد مساعداتها للأونروا، على غرار دول عدة أخرى، بعدما اتهمت الاحتلال 12 من موظفي الوكالة أواخر يناير بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.