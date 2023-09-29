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صحيفة تواصل الالكترونية

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الفيضانات بالأسواق ومحطات المترو في تركيا؟

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الفيضانات تجتاح تركيا
أ أ
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اجتاحت فيضانات ضخمة مدينة اسطنبول التركية، إثر تساقط أمطار غزيرة على العاصمة وبعض المناطق ما تسبب في غرق الشوارع والميادين والأسواق.اضافة اعلان

مياه الفيضانات تجتاح العاصمة وتدخل محطات المترو

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيضانات واسعة حيث دخلت مياه الأمطار إلى محطات المترو بالعاصمة.

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#SONDAKİKA | İstanbul, Gaziosmanpaşa metrosunu su bastı. İşte görüntüler... (İstanbulduysun)#istanbul pic.twitter.com/WTTC2gwyyb

— Kampana News (@kampananews2022) September 28, 2023 https://t.me/Sputnik_Arabic/1280

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1ومنذ يوم أمس، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها تركيا، تتدفق كميات كبيرة من المياه إلى أسفل إحدى محطات المترو، حيث غطت المياه السلم وتدفقت باتجاه الأسفل.

السلطات تحذر سكان أسطنبول ومناطق مختلفة

وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تحذيرًا لسكان اسطنبول ومناطق "بول وكاستامونو وكارابوك وبارتين وزونجولداك".
وأهابت السلطات بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع التوجيهات الرسمية للحفاظ على سلامتهم خلال هذه الظروف الجوية الصعبة.

مياه السيول تداهم احد الأسواق في اسطنبول    

وعلى مطار أيام، يستمر تدفق السيول التي غمرت الشوارع في عدة مناطق في مدينة إسطنبول، وحذرت السلطات من حدوث سيول بسبب تساقط الأمطار بغزارة.

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