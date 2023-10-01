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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان

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الشرطة التركية
أ أ
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كشفت وسائل إعلام تركية، عن سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب البرلمان وعدد من الوزارات.

إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلماناضافة اعلان

ونقلت وكالة "رويترز"، عن إعلام محلي، أنه تم إغلاق تقاطع كيزيلاي في أنقرة وفرق مختصة تحقق في سبب الانفجار، مع إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.

 

وأكدت أن السلطات التركية أمرت على الفور بانتشار أمني وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

 

تحييد "إرهابيين اثنين" في هجوم أنقرة

وقال وزير الداخلية التركي، إنه تم رصد إرهابي أقدم على تفجير نفسه وتم استهدف الإرهابي الآخر وسط أنقرة، مؤكدًا تحييد "إرهابيين اثنين" في هجوم أنقرة.

واشار إلى أنه تم رصد اثنين من الإرهابين، حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية بسيارة تجارية خفيفة، مبينًا أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية.

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