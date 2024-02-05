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مطاردة مستهتر بصحبته فتاة قاصر وإيقافه بالقوة في دولة خليجية

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طاردت قوات الشرطة الكويتية  قائد مركبة مستهتر، بعد أن أرغمته على التوقف بالقوة من متابعة السير، حيث تبين أن برقته فتاة قاصر.

توقيف كويتي برفقتها فتاة قاصر:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحيفة المجلس" الكويتية، فقد طاردت دوريات حماية الشخصيات الخاصة ودوريات النجدة مستهترا برفقة فتاة قاصر وأوقفته بالقوة الجبرية في أحد شوارع الكويت.

حرق سيارة مسؤول بالكويت:


وفي وقت سابق وقعت عدة حوادث مثيرة في الكويت، والتي أدت إلى تصريح وتعليق مباشر من وزارة الداخلية الكويتية على إحدى هذه الحوادث.

وكان من بين هذه الحوادث ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية أن منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي قد وقعوا في قبضة رجال الأمن.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية حينها، فقد تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي، بعد تمكنها من القبض على منفذي الحريق.

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