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عاجل.. إحباط عملية إرهابية في الكويت

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الداخلية الكويتية
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية.

إحباط عملية إرهابية بالكويت


وتمكن رجال الأمن في الكويت، من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي.

وأضافت الداخلية الكويتية، أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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