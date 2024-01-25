عاجل.. إحباط عملية إرهابية في الكويت

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية.





إحباط عملية إرهابية بالكويت



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وتمكن رجال الأمن في الكويت، من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي.وأضافت الداخلية الكويتية، أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".