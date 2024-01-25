عاجل.. إحباط عملية إرهابية في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية.
إحباط عملية إرهابية بالكويت
وتمكن رجال الأمن في الكويت، من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي.
وأضافت الداخلية الكويتية، أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
إحباط عملية إرهابية لاستهداف— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 25, 2024
دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص حيث تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء… pic.twitter.com/OZQYgP6Wlt