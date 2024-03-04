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الصحة الفلسطينية: استشهاد 13430 طفلًا منذ بدء العدوان على غزة

الاحتلال - فلسطين - غزة
غزة
أ أ
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وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 13430 طفلًا في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 150 على التوالي.

مجازر الاحتلال على غزة:

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وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 8900 امرأة في قطاع غزة منذ بدء العدوان، لافتة النظر إلى أن 70 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن أكثر من 17 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو باتوا بدون أب وأم في ظل مجازر الاحتلال  المستمرة بحق عائلات فلسطينية بأكملها من خلال قصف المنازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها.

شهداء في خان يونس:


كما استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات نتيجة القصف المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الطواقم الطبية انتشلت 11 شهيدًا وعشرات الجرحى من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن المدينة تعيش وضعًا كارثيًا مع استمرار قصف الاحتلال، ومواصلة حصار مربعات وأحياء سكنية في غرب المدينة.

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