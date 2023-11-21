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13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
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كشفت وزارة الصحة في غزة، أن عدد الشهداء بلغ أكثر من 13,300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة.

في حين بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيًا.اضافة اعلان

استشهاد مئات الأطفال في غزة

وكشف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين قُتلوا هم من النساء والأطفال، وما تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، وقد يشمل ذلك ما يصل إلى 1500 طفل.

الوضع في غزة كارثي

 ووصف المسؤولان في منظمة الصحة العالمية الوضع في غزة بأنه "يائس للغاية"، وشددا على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى المتضررين من الصراع في جميع أنحاء قطاع غزة.

توقف مستشفيات غزة عن العمل

 وقال الدكتور راين :"إن النظام الصحي في غزة يتعرض لضغوط شديدة، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المستشفيات مغلقة وليس هناك سوى سبعة مستشفيات من أصل 36 تعمل في غزة. وتقريبًا جميع المرافق الصحية في الجزء الشمالي، توقفت عن العمل".
 كما تحدث كبير مسؤولي الطوارئ في فريق منظمة الصحة العالمية في غزة الدكتور روبرت هولدن عن الزيارة التي قام بها فريق مشترك بين وكالات الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

عشرات المواليد في حالة حرجة

 وأوضح الدكتور روبرت هولدن أنهم وجدوا 33 مولودًا جديدًا في حالة حرجة، توفي اثنان منهم خلال يومي السبت والأحد، مبينًا أن العاملين في المستشفى طلبوا على سبيل الاستعجال المساعدة في تسهيل نقل هؤلاء الأطفال من مستشفى الشفاء إلى مستشفى في جنوب غزة.

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