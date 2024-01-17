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بعد أمريكا.. العواصف الثلجية تغلق مطارات أوروبية وتعطل حركة المرور

عواصف ثلجية في الولايات المتحدة
أرشيفية
أ أ
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أعلن مطار أوسلو اليوم تعليق الملاحة الجوية جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.

معهد الأرصاد النرويجي:

وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو، فيما ألغيت معظم رحلات الحافلات وإغلاق مسارات القطارات في مناطق واسعة من شرق النرويج.

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وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.


وفي ألمانيا أدت التحذيرات بشأن تساقط الثلوج بغزارة والأمطار الجليدية إلى إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة في مطار فرانكفورت، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.
كما حذر مطار ميونيخ من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

عواصف شتوية قاسية بأمريكا:


وأمس ضربت عواصف شتوية عددًا من الولايات في أمريكا نتج عنها مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وإلغاء رحلات الطيران، حيث سجلت بعض الولايات درجات حرارة تحت الصفر.

وأدت العواصف الشتوية القاسية التي اجتاحت ولايات أركنساس وميسيسيبي وتينيسي وممفيس وأوريغون إلى إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية من وإلى داخل الولايات المتحدة، وتأجيل أكثر من 9000 رحلة.
فيما قررت ست ولايات، منها ألاباما وأركنساس وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتينيسي وتكساس ووست فرجينيا، إغلاق المدارس

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