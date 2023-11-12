الرئيس الإرتيري: الشراكة السعودية الأفريقية جاءت في وقتها لهذا السبب

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قال الرئيس الإرتيري إسياس أفروقي، إن الشراكة السعودية الأفريقية جاءت في وقتها لتوحيد الفرص الاستثمارية.





تعاون ثنائي بين إرتريا والمملكة

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عمل دؤوب لإيجاد نتائج عاجلة



فرص إمكانات تعاون مع الدول الإفريقية

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن أفريقيا والمملكة ماضون في خطى ثابتة لخلق تعاون ثنائي مع المملكة في القطاعات كافة.وأكد أن الشراكة السعودية الأفريقية التي تستمر عبر عقود من الزمن، وينتظرها مستقبل واعد، تحتاج عمل دؤوب لإيجاد نتائج عاجلة.ولقفت إلى أن القمة السعودية الإفريقية تمثل لحظة تاريخية مهمة في العلاقات السعودية الإفريقية وتتيح فرص إمكانات تعاون مع الدول الإفريقية.وكان أفروقي الوفد المرافق له قد وصل إلى الرياض، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.