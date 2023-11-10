رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا

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أكد دولة السيد أبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية في كلمته التي ألقاها خلال القمة السعودية الإفريقية في الرياض اليوم، أن هذه القمة تمثل لحظة تاريخية مهمة في العلاقات السعودية الإفريقية وتتيح فرص إمكانات تعاون المملكة العربية السعودية مع الدول الإفريقية. اضافة اعلان

واستعرض دولته العلاقات التاريخية الممتدة منذ عقود بين المملكة وجمهورية إثيوبيا والتقارب بين الجزيرة العربية والقارة الأفريقية وازدهارها؛ مما أوجد علاقات مشتركة ثابتة، منوهًا بالتزام المملكة العربية السعودية بتنمية الاستثمار في القارة الأفريقية خاصة الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة والقطاع الصحي والتعليم، وسعيها في استمرار العلاقات الاقتصادية التي أسهمت في التنمية الاجتماعية الأفريقية.

وأشاد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية برؤية المملكة 2030 التي تسهم في تطوير التناغم مع الدول الأفريقية، وتسعى إلى تحقيق المنافع الاقتصادية والتجارية، متطرقًا إلى أهمية استمرار سلاسل الإمداد العالمية وآثار ركائزها الخمس الأساسية، مبينًا أن القطاع الزراعي في إثيوبيا يعد من أهم ركائزها الاقتصادية.

ودعا أبي أحمد الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية في المملكة إلى الاستفادة من المبادرات والمساحات الزراعية الأثيوبية البالغة 6 ملايين هكتار والاستفادة من العمل في قطاع المواشي والألبان، وتطوير البرامج الكفيلة لتسهيل التعاون بين هذه الجهات في المملكة وإثيوبيا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في استكشاف مجالات أخرى للتعاون وتحقيق الغايات الإستراتيجية المنشودة بين المملكة وأفريقيا، مبديًا استعداد والتزام بلاده للعمل مع المملكة والتعاون عن كثب لتحقيق النفع المشترك وتقوية العلاقات بينهما.