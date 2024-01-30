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بلومبيرغ: الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد هذه الدولة

فنزويلا وأمريكا
فنزويلا وأمريكا
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تعتزم الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات ضد كاراكاس بعد حكم المحكمة العليا الفنزويلية بحرمان زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من العمل السياسي.
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عقوبات أمريكية على فنزويلا


وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إن السلطات الأمريكية تخطط للتخلي عن تعليق الإجراءات التقييدية ضد كراكاس، والذي من المتوقع أن يستمر حتى أبريل، إذا لم يُسمح لماتشادو بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام.
وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات إضافية على فنزويلا أيضا.

الانتخابات الرئاسية في فنزويلا


من جهته، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر  في وقت سابق عن "قلق واشنطن العميق" بعد إصدار كراكاس مذكرات اعتقال بحق 33 مواطنا يمثلون "المعارضة الديمقراطية" بتهمة التآمر ضد الرئيس مادورو.

وتصر الولايات المتحدة على أن يحدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024 وإقرار حقوق "جميع المرشحين السياسيين".

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