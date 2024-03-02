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الحكومة اليمنية تطالب بتدخل عاجل للسيطرة على كارثة غرق "روبيمار"

سفينة
أرشيغية
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كشف وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد، عن توجيه الحكومة اليمنية طلباً لرئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.اضافة اعلان

آثار بيئية كارثية:

وذلك للمساعدة في تلافي الآثار البيئية التي ستخلفها تلك المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة "روبيمار" التي غرقت قبالة السواحل اليمنية بعد استهدافها من قبل الحوثي قبل أسبوعين.

وقال حميد في تصريحات له اليوم "الهيئة العامة للشؤون البحرية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة الإقليمية والدولية للتعاطي مع الآثار البيئية التي سيخلفها غرق السفينة المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، والتي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر قبل أسبوعين".

رسالة عاجلة إلى رئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية:


وأوضح، أن الهيئة وجهت رسالة عاجلة إلى رئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي تتخذ من جدة مقراً لها تطالب بالمساعدة في تلافي الآثار البيئية.

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