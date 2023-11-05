الثالثة خلال أسبوع.. سقوط قواعد الجيش السوداني في دارفور بيد "الدعم السريع"

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استولت قوات «الدعم السريع»، على ثالث قاعدة عسكرية
للجيش السوداني في دارفور، ما يضع الإقليم الذي يضم خمس ولايات تحت سيطرة قوات
الفريق محمد حمدان دقلو {حميدتي}.
ولم تتبق سوى حاميتين أقل حجماً، في شمال وشرق دارفور، ليخضع بالكامل لسلطة "الدعم السريع"، وفقًا لـ"الشرق الأوسط".
تحرير الفرقة 15 مشاة الجنينةوقالت قوات «الدعم السريع» في رسالة قصيرة وزّعها
إعلامها، صباح أمس السبت، إنها «حررت الفرقة 15 مشاة الجنينة»، التابعة للجيش
السوداني، لتكتمل السيطرة على ولاية غرب دارفور، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان
السيطرة على «الفرقة 16» في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، و«الفرقة 21» بولاية
وسط دارفور.
الاستيلاء على مقر «الفرقة 16 نيالا"وكانت قوات «الدعم السريع» سيطرت يوم 29 أكتوبر
الماضي، على مقر «الفرقة 16 نيالا»، التي تعد واحدة من أكبر المناطق العسكرية
التابعة للجيش السوداني بعد الخرطوم.
السيطرة على الفرقة 21وفي 31 من الشهر ذاته، أعلنت الاستيلاء على «الفرقة
21» بمدينة زالنجي، وقالت إنها أسرت قائدها و50 من كبار الضباط، ومئات الجنود.
ولم تكشف قوات «الدعم السريع» عن كيفية الاستيلاء على الفرقتين 16 نيالا، و15 الجنينة، لكن من المرجح أن تكون القوات الموجودة فيهما قد انسحبت.