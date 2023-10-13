واشنطن ترحب بإرسال بعثة تقصي حقائق في السودان

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان الذي يشهد قتالًا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل الماضي. اضافة اعلان





بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان



رفض مشروع قرار بريطاني



وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أمس الخميس: "تشيد الولايات المتحدة بتصويت مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان".وأضاف البيان أن الخطوة "استجابة ضرورية للأزمة الإنسانية لحقوق الإنسان في السودان، وقد شاركت واشنطن في رعاية هذا الاقتراح".وأردف: "تواصل الولايات المتحدة دعوة الجيش والدعم السريع إلى وقف القتل فورًا واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المادة الإنسانية دون عوائق".والأربعاء، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية قرارًا بفتح تحقيق في الوضع الإنساني في السودان.ووافق مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية، على إنشاء بعثة للتحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان" في السودان الذي يشهد قتالًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتم تبني القرار بأغلبية 19 صوتًا مقابل 16 مع امتناع 12 عضوًا عن التصويت من أعضاء المجلس الـ47.وفي 4 من أكتوبر الجاري، أعلنت الخارجية السودانية، رفضها مشروع قرار طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "بسبب مساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".ومنذ منتصف إبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربًا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلًا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.