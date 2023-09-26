الإطاحة بتشكيل عصابي بدولة خليجية يجنّد الوافدين في عمليات نصب

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رصدت الجهات الأمنية في الكويت تشكيلا عصابيا مكونا من 4 أشخاص من مختلف الجنسيات يمتهن تجنيد العمالة الوافدة لعمليات نصب.

تشكيل عصابي:

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يأتي هذا في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتتشكيل عصابي بالكويت:صدي لكافة أشكال الجريمة وضبط وتضييق الخناق على شبكات النصب والاحتيال.وأوضحت وسائل إعلام كويتية أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم.وقد تبين قيامهم بتجنيد العمالة الوافدة لشراء حساباتهم البنكية وخطوط هواتف بأسمائهم مقابل مبالغ مالية.وأفادت بأنه تم ضبط شخص بتهمة إدارة شركة وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين ومسجل بحقه أكثر من 30 قضية نصب واحتيال بمبالغ مالية كبيرة.من جهتها حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من عمليات النصب والاحتيال.ونوهت أن عمليات النصب والاحتيال تتم من خلال طلب المعلومات والبيانات البنكية والمصرفية، مشددة على عدم التجاوب مع المواقع الإلكترونية الغير موثوقة.