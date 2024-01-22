الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف قتيل جراء حرب السودان

اشتباكات السودان
أكثر من 13 ألف قتيل جراء حرب السودان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الأمم المتحدة، أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلف أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، منذ 15 من إبريل الماضي.اضافة اعلان
جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الأحد، وفقًا لـ"الأناضول".

13 ألف قتيل جراء الحرب في السودان

وقال البيان، "قتل أكثر من 13 ألفًا و100 شخص، وجرح نحو 26 ألفًا و51 آخرين في جميع أنحاء البلاد، منذ اندلاع القتال لأول مرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 من إبريل الماضي".

7.6 ملايين شخص لاجئين داخل السودان وخارجه

وأضاف "وبعد 9 أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فرّ نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجأوا داخل السودان وخارجه".
وذكر أن "6.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، كما عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 من إبريل الماضي".
وفي 7 ديسمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش "الدعم السريع" منذ منتصف إبريل الماضي.
وما زالت الحرب مستمرة بين الطرفين السودانيين، دون أن تفلح جهود سعودية أمريكية وأخرى إفريقية بقيادة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" في وضع حد للنزاع الذي خلف أوضاعًا إنسانية صعبة بعد امتداده إلى 9 ولايات من أصل 18.

اقرأ أيضا

المملكة ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران

إعمالا بالسُّنّة.. دولة خليجية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

غزة الآن.. "الاحتلال" يستهدف المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس

دمار شامل.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25105

بطريقة مروعة.. تحطم طائرة ركاب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 1:21 ص السبت، 20 يناير 2024

أخطرها الكوليرا.. تحذير دولي من تردي الأوضاع بالسودان مع انتشار الأمراض

النازحون في السودان 5:02 ص الخميس، 18 يناير 2024

الدولية للهجرة: 7.7 ملايين سوداني أجبروا على الفرار

اشتباكات السودان 3:54 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان اتهامات بحرق مقار ومخازن

محمد حمدان دقلو (حميدتي) 4:03 ص الإثنين، 08 يناير 2024

الخرطوم: اتفاق "حميدتي" مع سياسيين يمهد "لتقسيم السودان"

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-21 at 1.22.30 AM
2:45 ص الأحد، 21 يناير 2024

دولة أوروبية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل

زلزال 21
2:18 ص الأحد، 21 يناير 2024

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب البرازيل

WhatsApp Image 2024-01-20 at 11.45.06 PM
12:59 ص الأحد، 21 يناير 2024

الرئاسة الفلسطينية: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة مستقلة وليس الحديث عن حل الدولتين

ثلوج أمريكا
12:08 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. عواصف ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وسقوط عشرات القتلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مجلس القضاء الإداري
5:45 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. تعرف على تفاصيل عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

حساب المواطن
4:32 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية؟

التخلص من الإيميلات
3:40 ص الإثنين، 22 يناير 2024

4 خطوات بسيطة للتخلص من مئات الإيميلات غير المرغوب فيها

حساب المواطن
3:00 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. بهذه الخطوات.. يمكن للمستفيد معرفة "حالة الاعتراض" في حساب المواطن

أمطار المملكة
2:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

توقعات الأرصاد: أمطار وضباب وصواعق رعدية على ثلاث مناطق

الجوازات - جوازات - الرياض - مكاتب الجوازات بالرياض
2:13 ص الإثنين، 22 يناير 2024

الجوازات توضح إمكانية طباعة كارت الإقامة للعامل عبر الجوال