الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف قتيل جراء حرب السودان

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أعلنت الأمم المتحدة، أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلف أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، منذ 15 من إبريل الماضي. اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الأحد، وفقًا لـ"الأناضول".





13 ألف قتيل جراء الحرب في السودان



7.6 ملايين شخص لاجئين داخل السودان وخارجه



وقال البيان، "قتل أكثر من 13 ألفًا و100 شخص، وجرح نحو 26 ألفًا و51 آخرين في جميع أنحاء البلاد، منذ اندلاع القتال لأول مرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 من إبريل الماضي".وأضاف "وبعد 9 أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فرّ نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجأوا داخل السودان وخارجه".وذكر أن "6.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، كما عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 من إبريل الماضي".وفي 7 ديسمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش "الدعم السريع" منذ منتصف إبريل الماضي.وما زالت الحرب مستمرة بين الطرفين السودانيين، دون أن تفلح جهود سعودية أمريكية وأخرى إفريقية بقيادة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" في وضع حد للنزاع الذي خلف أوضاعًا إنسانية صعبة بعد امتداده إلى 9 ولايات من أصل 18.