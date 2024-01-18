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الدولية للهجرة: 7.7 ملايين سوداني أجبروا على الفرار

النازحون في السودان
آلاف النازحين في السودان
أ أ
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 7.7 ملايين شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في 15 من إبريل 2023.اضافة اعلان
ودعت المديرة العامة للمنظمة الأممية إيمي بوب، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود التمويل وعدم التخلي عن ملايين المدنيين الذين يتحملون وطأة الصراع الذي دام تسعة أشهر في السودان.

7.7 ملايين سوداني فروا من منازلهم

وقالت بوب في بيان نشرته الأربعاء، إن هناك حاجة ماسة لاستجابة إنسانية منسقة ومستمرة لمعالجة الاحتياجات المتزايدة لأكبر أزمة نزوح في العالم، وفقًا لـ"الأناضول".
وأُجبر أكثر من 7.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال في 15 من إبريل 2023، وفقًا لأحدث تقرير لمصفوفة نزوح صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة يوم 16 من يناير الجاري.
ونزح 6 ملايين من هؤلاء داخل السودان، بينما فر 1.7 مليون آخرين عبر الحدود إلى دول جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا المجاورين.

تأثير الصراع في السودان على النازحين

وأكدت بوب، عقب زيارة قامت بها إلى شرق تشاد شاهدت خلالها بشكل مباشر تأثير الصراع على النازحين: "هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في السودان لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم بكرامة".
وذكرت أنه "يجب ألا ندير ظهرنا لمعاناة الملايين من الأشخاص المتضررين من هذا الصراع المدمر".
وأضافت: "الآن أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى كل الدعم الممكن لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والتحرك نحو التعافي والحلول طويلة الأجل".
وتناشد المنظمة الدولية للهجرة الحصول على 307 ملايين دولار أمريكي بعام 2024 للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من هذا الصراع.
ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربًا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين، وفقًا للأمم المتحدة.

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