أخطرها الكوليرا.. تحذير دولي من تردي الأوضاع بالسودان مع انتشار الأمراض

أ أ

حذرت منظمة الأمم المتحدة من تردي الأوضاع الإنسانية بالسودان مع انتشار الأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.





تحذير دولي من تردي الأوضاع في السودان اضافة اعلان



12 ألف قتيل نتيجة المعارك



وحسب"فرانس برس"، فقد حذرت المنظمة من خطر توقّف المساعدات الإنسانية إلى البلد الغارق منذ قرابة ثمانية أشهر في الحربوأعربت عن قلقها بشأن مصير 20 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكّان، لا تستطيع الوكالة الأممية الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب، مؤكدة أن الوضع الكارثي بعد ثمانية أشهر من الصراع الدامي.سجّلت الأمم المتحدة 12 ألف قتيل نتيجة المعارك، لكن يرجّح أن يكون العدد أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للحرب التي أدّت أيضاً إلى تشريد حوالي سبعة ملايين شخص، وهو ما يشكّل أكبر نزوح في العالم.ونوهت إلى أنه في الوقت الحالي يحتاج حوالي 24.7 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية"، أي نصف سكّان البلاد.ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع "حميدتي".