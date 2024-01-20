السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخطرها الكوليرا.. تحذير دولي من تردي الأوضاع بالسودان مع انتشار الأمراض

images
الصراع السوداني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت منظمة الأمم المتحدة من تردي الأوضاع الإنسانية بالسودان مع انتشار الأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.

تحذير دولي من تردي الأوضاع في السوداناضافة اعلان

وحسب"فرانس برس"، فقد حذرت المنظمة من خطر توقّف المساعدات الإنسانية إلى البلد الغارق منذ قرابة ثمانية أشهر في الحرب
وأعربت عن قلقها بشأن مصير 20 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكّان، لا تستطيع الوكالة الأممية الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب، مؤكدة أن الوضع الكارثي بعد ثمانية أشهر من الصراع الدامي.

12 ألف قتيل نتيجة المعارك

سجّلت الأمم المتحدة 12 ألف قتيل نتيجة المعارك، لكن يرجّح أن يكون العدد أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للحرب التي أدّت أيضاً إلى تشريد حوالي سبعة ملايين شخص، وهو ما يشكّل أكبر نزوح في العالم.
ونوهت إلى أنه في الوقت الحالي يحتاج حوالي 24.7 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية"، أي نصف سكّان البلاد.
ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع "حميدتي".

اقرأ أيضا

السجن والطرد من الوظيفة في انتظارها.. مديرة مدرسة تمنع أطفال المسلمين من الصلاة

الكويت تسمح لفئة معينة من الوافدين المخالفين للإقامة بتسوية أوضاعهم

اعتقال 6090.. استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف استهدف رفح جنوب غزة

رويترز: إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

عاجل.. غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيران.. ماذا يحدث؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النازحون في السودان 5:02 ص الخميس، 18 يناير 2024

الدولية للهجرة: 7.7 ملايين سوداني أجبروا على الفرار

البرهان وحميدتي 2:38 ص الأحد، 14 يناير 2024

الخارجية السودانية تهاجم "إيغاد" بعد دعوة "حميدتي" لحضور القمة

اشتباكات السودان 3:54 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان اتهامات بحرق مقار ومخازن

محمد حمدان دقلو (حميدتي) 4:03 ص الإثنين، 08 يناير 2024

الخرطوم: اتفاق "حميدتي" مع سياسيين يمهد "لتقسيم السودان"

اقرأ أيضا

النازحون في السودان
5:02 ص الخميس، 18 يناير 2024

الدولية للهجرة: 7.7 ملايين سوداني أجبروا على الفرار

الضربات الجوية على اليمن
3:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

للمرة الرابعة.. قصف أمريكي ضد مليشيا الحوثيين بعد استهداف سفينة بخليج عدن

انفجار مصنع روسي
2:27 ص الخميس، 18 يناير 2024

بالفيديو.. إصابات بسبب انفجار في مصنع لإنتاج البوليستر بروسيا

بلينكن
2:08 ص الخميس، 18 يناير 2024

تعطل مفاجيء لطائرة وزير الخارجية الأمريكي أثناء مغادرة "دافوس"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تراجع البطالة
2:01 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

أهم 10
1:21 ص السبت، 20 يناير 2024

أهم 10.. موعد صرف الرواتب لعام 2024 وحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دخل على الأفراد

هيئة الزكاة
1:00 ص السبت، 20 يناير 2024

تحذير عاجل من "الزكاة": مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل هذه الفترة

885936-1064719498
10:42 م الجمعة، 19 يناير 2024

300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

شركة ميتا
12:00 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

سكني
9:57 م الجمعة، 19 يناير 2024

توضيح مهم حول شروط استفادة الأرامل من برامج "سكني"