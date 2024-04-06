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الأكبر منذ 80 عامًا.. كازاخستان تعلن عن حالة الطوارئ بسبب فيضانات عارمة

الأمطار والفيضانات في اليونان
أرشيفية
أ أ
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قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، إن الفيضانات التي غمرت مناطق عديدة في كازاخستان هي الأكبر منذ 80 عاما.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق بالجمهورية.اضافة اعلان

طوارئ في 10 مناطق بكازخستان:

وأصدر رئيس كازاخستان تعليماته للحكومة بتخصيص الأموال الضرورية للقضاء على عواقب الفيضانات واسعة النطاق.
وشدد توكاييف على أن "المبالغ يجب أن تكون متناسبة مع الأضرار التي لحقت بالمواطنين".
وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة، لمساعدة رجال الإنقاذ في المناطق المتضررة.

فيضان منذ 80 عاما:

ووفقا لرئيس الدولة، فقد وقعت كارثة طبيعية، ربما تكون "أكبر كارثة من حيث حجمها وعواقبها خلال أكثر من 80 عاما".
 وشدد الرئيس توكايف على أن "الشيء الأهم  هو منع وقوع خسائر بشرية".
وحسب المعطيات المتوفرة، تم إنقاذ وإجلاء 46755 شخصا من مناطق الفيضانات. وأفادت وزارة حالات الطوارئ في الجمهورية أن 3171 دار سكن خاصة ما زالت مغمورة بالمياه.

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