الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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استشهاد العشرات.. الاحتلال يكثف عمليات القصف الجوي والبري على وسط غزة

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قصف غزة
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كثفت قوات الاحتلال، عمليات القصف الجوي والمدفعي على مخيمات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 95 فلسطينيًا وفقدان العشرات.اضافة اعلان

عدد شهداء حرب غزة حتى اليوم

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العشرات من الشهداء لم تتمكن الأطقم الطبية الوصول إليهم في مخيمات المغازي والبريج، وأن قوات الاحتلال باتت تستهدف المنازل بشكل عنيف، مؤكدة أن استغاثات تصل من مناطق القصف، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول لمناطق القصف لكثافة وتواصل القصف المدفعي والجوي.

قصف متواصل على مخيمات البريج والنصيرات

 وفي السياق أفاد شهود عيان، أن طائرات ومدفعية الاحتلال فصلت مخيم البريج عن مخيم النصيرات من خلال قصف الطريق الواصل بينهما بعدة صواريخ، ويسمع في وسط القطاع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن الغارات الإسرائيلية، كما شوهدت الدبابات الإسرائيلية، تتقدم في شرق مخيم البريج مستخدمة سياسة الأرض المحروقة التي طالت مئات منازل الفلسطينيين في المخيم.

135 ألف طفل رضيع في غزة فقدوا احتياجاتهم الغذائية

وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في تقرير له، تراجع الحالة الغذائية والصحية لنحو 135 ألف طفل رضيع في قطاع غزة دون سن الثانية من عمرهم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 79.

نزوح 90 % من سكان غزة بسبب القصف

 وأشار المركز، إلى أن 74 في المئة من سكان قطاع غزة، الذين نزح 90 في المئة منهم بسبب القصف المكثف، الذي دمر مدن ومخيمات وقرى في القطاع، يعيشون في ظروف قاسية، منها ماهو صحي ونفسي، لافتاً الانتباه إلى أنه يتم ولادة 183 طفلاً يومياً، تقيم أمهاتهم داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مبيناً أن 90 في المئة من نساء غزة، يعشن ظروف التهجير عن منازلهن قسراً، مع استمرار عمليات القصف.

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