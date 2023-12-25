استشهاد العشرات.. الاحتلال يكثف عمليات القصف الجوي والبري على وسط غزة

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كثفت قوات الاحتلال، عمليات القصف الجوي والمدفعي على مخيمات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 95 فلسطينيًا وفقدان العشرات. اضافة اعلان





عدد شهداء حرب غزة حتى اليوم



قصف متواصل على مخيمات البريج والنصيرات



135 ألف طفل رضيع في غزة فقدوا احتياجاتهم الغذائية



نزوح 90 % من سكان غزة بسبب القصف



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العشرات من الشهداء لم تتمكن الأطقم الطبية الوصول إليهم في مخيمات المغازي والبريج، وأن قوات الاحتلال باتت تستهدف المنازل بشكل عنيف، مؤكدة أن استغاثات تصل من مناطق القصف، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول لمناطق القصف لكثافة وتواصل القصف المدفعي والجوي.وفي السياق أفاد شهود عيان، أن طائرات ومدفعية الاحتلال فصلت مخيم البريج عن مخيم النصيرات من خلال قصف الطريق الواصل بينهما بعدة صواريخ، ويسمع في وسط القطاع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن الغارات الإسرائيلية، كما شوهدت الدبابات الإسرائيلية، تتقدم في شرق مخيم البريج مستخدمة سياسة الأرض المحروقة التي طالت مئات منازل الفلسطينيين في المخيم.وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة في تقرير له، تراجع الحالة الغذائية والصحية لنحو 135 ألف طفل رضيع في قطاع غزة دون سن الثانية من عمرهم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 79.وأشار المركز، إلى أن 74 في المئة من سكان قطاع غزة، الذين نزح 90 في المئة منهم بسبب القصف المكثف، الذي دمر مدن ومخيمات وقرى في القطاع، يعيشون في ظروف قاسية، منها ماهو صحي ونفسي، لافتاً الانتباه إلى أنه يتم ولادة 183 طفلاً يومياً، تقيم أمهاتهم داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مبيناً أن 90 في المئة من نساء غزة، يعشن ظروف التهجير عن منازلهن قسراً، مع استمرار عمليات القصف.