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صحيفة تواصل الالكترونية

التحقيقات مستمرة.. نقل جثماني "المواطن ورفيقه الكويتي" إلى الكويت غدًا

2023-12-26_17-09-00
سيارة الضحايا
أ أ
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أكد مصدر دبلوماسي كويتي لوسائل إعلام محلية، أن سيتم إنهاء الإجراءات ونقل جثماني الكويتي والسعودي من العراق إلى الكويت غداً الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، أعلن العثور على جثتين لمواطن كويتي وآخر من المملكة اختفيا في العراق.اضافة اعلان


تحقيق في ملابسات الحادث


وأفاد وزير الخارجية الكويتي، أن التنسيق جار مع حكومة العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات.
وتابع :" أوعزنا لسفارة الكويت في بغداد بمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة".

وكانت وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصدر دبلوماسي، إن الجهود الدبلوماسية تتواصل لمعرفة مصير المواطن الكويتي ورفيقه من المملكة المختطفان على يد مجموعة مسلحة في مدينة الأنبار بالعراق.

حرق سيارتهما:


وبينما أكد المصدر- حسب صحيفة القبس- أن الكويتي تم اختطافه رفقة مواطن في إحدى المناطق النائية بمحافظة الأنبار، لفت إلى أن قوات من الجيش والشرطة في العراق تواصل تمشيط منطقة الاختطاف، وقد عثرت على آثار إطلاق نار كثيف قرب سيارة المواطن ومرافقه والتي أحرقتها مجموعة مسلحة قبيل اختطافهما واقتيادهما إلى منطقة مجهولة.

وأوضح المصدر أن دوافع جريمة اختطافهما لا تزال مجهولة حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الجانب العراقي لضمان سلامتهما.

وحسب المصدر فإن الكويتي ورفيقه المواطن كانا قد غادرا الكويت منذ بداية ديسمبر الجاري ومعهما مجموعة من أصدقائهما بالسيارة في رحلة صيد، وأثناء سير المواطن ومرافقه السعودي بالسيارة في منطقة نائية هاجمتهما مجموعة مسلحة وحاصرتهما وأحرقت سيارتهما وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

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