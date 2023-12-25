عاجل.. تحركات أمنية واسعة بشأن خطف كويتيين بدولة عربية

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تداولت صحف كويتية على نطاق واسع، نبأ اختطاف مواطنين كويتيين في منطقة الأنبار العراقية.





اختطاف كويتيين بالأنبار:



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وبحسب ما نقلته صحيفة" النهار" الكويتية عن مصادر مطلع، فإن المواطنين الكويتيين ذهبا إلى القنص في تلك المنطقة الخطرة دون أن يحصلا على ترخيص للقنص أو التواصل مع السلطات الأمنية هناك.



وأوضحت أنه تم اختطاف المواطنين في منطقة نائية على الحدود مع سوريا ويعتقد أن الخاطف تم من قبل تنظيم داعش.



وكشفت المصادر أن هناك تحركا من قبل وزارة الخارجية الكويتية وتتواصل مع السفارة العراقية بالكويت وسفارة الكويت ببغداد لمعرفة ملابسات الحادث وإمكانية التواصل مع الخاطفين وأسباب القيام بذلك.





الخارجية الكويتية:



أيضا بينت أن هناك تحركا فوريا لمحاولة إنقاذ المواطنين، حيث أهابت الخارجية الكويتية بالمواطنين الراغبين في القنص بالعراق ضرورة الحصول على التراخيص واختيار أماكن قريبة وآمنة.من جهته كشف النائب د. حمد المطر عن تواصله مع وزير الخارجية، والذي أبلغه في مرحلة جمع المعلومات والتواصل مع الطرف العراقي قائم ، ونسأل الله لمواطنيننا السلامة .وأوضح أيضا أنه تواصل مع وزير الخارجية وسفير العراق في الكويت بشأن اختطاف مواطنين اثنين في العراق لمعرفة التحركات الدبلوماسية بشأن مصيرهما والتأكد من سلامتهما .