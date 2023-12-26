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مواجهات مسلحة بين ميليشيا تابعة لمقتدى الصدر والحشد الشعبي في العراق

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أرشيفية
أ أ
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شهدت العاصمة العراقية بغداد، اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي من جهة وميليشيا السرايا التابع لمقتدى الصدر من جهة أخرى.

مواجهات مسلحة في العراق اضافة اعلان



وتحولت المناوشات بين الجانبين إلى اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية بكثافة ما اضطر  الشرطة الاتحادية وقوات الدعم الحكومية إلى الاتجاه لموقع المواجهات في محاولة لإنهاء الخلاف.

يذكر أن سرايا السلام هو تنظيم مسلح في العراق تابع إلى التيار الصدري بقيادة الزعيم مقتدى الصدر.

ويمثل الأولوية في تشكيلات قوات الحشد الشعبي، حيث تم تشكيله بعد ظهوره تنظيم داعش الإرهابي في البلاد قبل سنوات.

خلاف سابق اندلع منذ أيام 



وقبل أيام، اندلع خلاف جديد بين ميليشيا "سرايا السلام" في منطقة الدورة جنوب شرقي بغداد، حول قطعة أرض مع ميليشيا حزب الله.

ونتج عن ذلك انتشار لسرايا السلام في المنطقة بأرتال كبيرة يصل عدد مقاتليها إلى المئات، حتى انسحبت منه بعد تسلم الأرض.

في حين لم يحدث أي احتكاك مسلح بين طرفين، إلا أن فيديوهات كثيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحادث، قيل إنها عن الخلاف حتى تبين أنها قديمة ولا علاقة لها بالموضوع، بل تعود لاشتباكات وقعت في المنطقة الخضراء العام الماضي.

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