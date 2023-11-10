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"الفيدرالي الأمريكي" يكشف عن مستويات رأس المال في بنوك الولايات المتحدة

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الفيدرالي الأمريكي
أ أ
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن مستويات رأس المال في معظم بنوك البلاد أعلى من متطلباتنا التنظيمية.

الإنفاق الكبير:اضافة اعلان


يأتي ذلك في ظل الإنفاق الكبير للولايات المتحدة في عدة اتجاهات من بينها دعم الاحتلال في عدوانه على غزة وكذلك دعم أوكرانيا وتايوان.

ووضع المسؤول التنظيمي الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خطة شاملة لزيادة متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ، وهي الخطوة التي قوبلت على الفور بانتقادات من الصناعة.

مبادرة تنظيمية متعددة:


في وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة مايكل بار إنه يعتزم متابعة مبادرات تنظيمية متعددة من شأنها توجيه البنوك الأكبر التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار للاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات ، قائلاً إن الإخفاقات المصرفية الأخيرة أكدت الحاجة إلى المنظمين لتعزيز المرونة في النظام.

وقال بار في كلمة ألقاها في مركز السياسات من الحزبين في واشنطن: 'الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عززت فقط الحاجة إلى التواضع والتشكيك ، وإلى نهج يجعل البنوك مرنة في مواجهة المخاطر المألوفة وغير المتوقعة'.

قواعد أكثر صرامة:


كان من المتوقع أن يفرض بار قواعد أكثر صرامة على القطاع منذ أن استخدمه الرئيس جو بايدن ليكون بمثابة مراقب البنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن تصريحات يوم الاثنين تمثل العرض الأكثر تفصيلاً حتى الآن لجدول أعماله ، وأكدت مخاوف الصناعة من أنه سيتبع مجموعة واسعة من المتطلبات الأكثر تشددًا ويتجاهل أيضًا مناشداتهم للإغاثة في بعض المجالات.

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