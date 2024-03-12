استمرار القصف.. استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات في غزة

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استُشهد
11 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع
غزة.
استشهاد
11 فلسطينيًا وإصابة العشرات في غزةوأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الطبية
انتشلت 11 شهيدًا جراء قصف استهدف بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
في سياق متصل، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء قصف استهدف تجمعات للفلسطينيين جنوب قطاع غزة.
استشهاد
صيادين في قصف قبالة شواطئ غزةكما
استشهد صيادان في قصف استهدف مركبتهم قبالة شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين باستشهاد صيادين شقيقين بعد استهداف مركبهم قبالة شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مواصلة الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مخيمات وسط قطاع غزة.
تسييج
بؤرة استيطانية وإدانة فلسطينيةفي
الوقت نفسه، أدانت دولة فلسطين إقدام مستوطنين على تسييج بؤرة استيطانية في منطقة
"عرب الكعابنة" شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، ووصفته أنه إمعان في
شرعنة هذه البؤرة على طريق تحويلها إلى مستوطنة قائمة بذاتها.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم, أن إقامة بؤرتين استيطانيتين في منطقة "عين الساكوت في الأغوار الشمالية "، وفي منطقة "عرب الكعابنة" شمال أريحا خلال 24 ساعة هو تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.