استمرار القصف.. استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات في غزة

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استُشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.





استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات في غزة



استشهاد صيادين في قصف قبالة شواطئ غزة



تسييج بؤرة استيطانية وإدانة فلسطينية



حملات ممنهجة لتوسيع الاستيطان



وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الطبية انتشلت 11 شهيدًا جراء قصف استهدف بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.في سياق متصل، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء قصف استهدف تجمعات للفلسطينيين جنوب قطاع غزة.كما استشهد صيادان في قصف استهدف مركبتهم قبالة شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين باستشهاد صيادين شقيقين بعد استهداف مركبهم قبالة شواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مواصلة الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مخيمات وسط قطاع غزة.في الوقت نفسه، أدانت دولة فلسطين إقدام مستوطنين على تسييج بؤرة استيطانية في منطقة "عرب الكعابنة" شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، ووصفته أنه إمعان في شرعنة هذه البؤرة على طريق تحويلها إلى مستوطنة قائمة بذاتها.وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم, أن إقامة بؤرتين استيطانيتين في منطقة "عين الساكوت في الأغوار الشمالية "، وفي منطقة "عرب الكعابنة" شمال أريحا خلال 24 ساعة هو تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.وحمّلت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، مؤكدةً أن عدم فرض عقوبات رادعة على الاحتلال يشجع على التمادي في تعميق الاستيطان .