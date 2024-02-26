أكثر من 70 ألف جريح.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29.782 شهيدًا

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ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ
143 على التوالي إلى 29.782 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.043 جريحًا؛ معظمهم من
النساء والأطفال.
استشهاد
90 فلسطينيًا خلال 24 ساعة وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 90 فلسطينيًا
استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 164 بجروح في القصف المستمر على قطاع
غزة.
استشهاد
18 فلسطينيًا بقصف جنوب قطاع غزةواستشهد
18 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف استهدف مناطق عدة جنوب قطاع غزة.
وأفاد المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، أن جثامين 11 شهيدًا وصلت إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، جراء القصف المستمر على مدينة خان يونس.
بينما استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل بعد استهداف طائرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة البيوك شرق مدينة رفح جنوب قطاع.