الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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أكثر من 70 ألف جريح.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 29.782 شهيدًا

47-أسرة-تحذف-من-السجل-المدني-في-قطاع-غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 143 على التوالي إلى 29.782 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.043 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 90 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 90 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 164 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 18 فلسطينيًا بقصف جنوب قطاع غزة

واستشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف استهدف مناطق عدة جنوب قطاع غزة.
 وأفاد المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، أن جثامين 11 شهيدًا وصلت إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، جراء القصف المستمر على مدينة خان يونس.
 بينما استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل بعد استهداف طائرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة البيوك شرق مدينة رفح جنوب قطاع.

طائرات الاحتلال تستهدف مركبة فلسطينية

 في سياق متصل، استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح شخص بعد استهداف طائرات الاحتلال لمركبة فلسطينية في منطقة أبو العجين شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر لـ 29.692

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