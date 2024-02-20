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غزة الآن.. استشهاد واعتقال فلسطينيين في قصف مكثف لطيران الاحتلال

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد تسعة فلسطينيين في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف للاحتلالاضافة اعلان

 وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع.
كما استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي سياق متصل، تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات المغازي والبريج، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال اليوم، لأكثر من 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال حملة دهم واسعة للبلدات والمدن الفلسطينية.

اعتقال  7000 شخص في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

 وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي قي الضفة الغربية تجاوز 7000 معتقل.

حياة المرضى في خطر بمجمع ناصر بخان يونس

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.
وأكدت أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة، مشيرة للجهود المستمرة لمنظمة الصحة العالمية لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

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