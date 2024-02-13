غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 130 على التوالي إلى 28.473 شهيدًا، والجرحى إلى 68.146 معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.





ارتفاع عدد ضحايا القصف لـ 28.473 شهيدًا



انتشال 16 شهيدًا من عدة منازل



الأونروا تحذر من مخاطر انهيار غزة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 133 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 162 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، لافتة أن الوضع الصحي في مستشفيات مدينة خان يونس حرج للغاية، وقد أدى نفاد الوقود والأكسجين إلى وفاة مريضة داخل مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال استهدفت منازل في مخيم النصيرات، وتم انتشال 16 شهيدًا من عدة منازل تعرضت للقصف في المخيم.في سياق متصل، تواصل مدفعية وطائرات الاحتلال قصف مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.فيما أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أنشطة الإغاثة في رفح تزداد صعوبة بسبب العملية العسكرية الجارية الآن والضغوط على المدينة.وذكر أن الأمم المتحدة لم تتمكن، أمس وللمرة الأولى، من العمل بالحد الأدنى من الحماية التي تمثلت في وجود الشرطة المحلية.