غزة اليوم.. استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف على رفح

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أفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت صالة أفراح لجأ إليها العشرات من النازحين في مدينة رفح مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.





استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف على رفح



الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية



وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال حصارها للمراكز الصحية ومنها مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، ما أدى لخروج تلك المستشفيات عن الخدمة.فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة ثمانية مرضى أثر توقف محطة الأوكسجين داخل مجمع ناصر الطبي الذي اقتحمته قوات الاحتلال.وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، اعتقال قوات الاحتلال 25 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية إثر اقتحام عدة مناطق وبلدات فلسطينية، ومن بين المعتقلين أسرى محررونوفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.