الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غزة اليوم.. استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف على رفح

النازحون في غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت صالة أفراح لجأ إليها العشرات من النازحين في مدينة رفح مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.اضافة اعلان

استشهاد فلسطينيين في قصف مكثف على رفح

 وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال حصارها للمراكز الصحية ومنها مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، ما أدى لخروج تلك المستشفيات عن الخدمة.
 فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة ثمانية مرضى أثر توقف محطة الأوكسجين داخل مجمع ناصر الطبي الذي اقتحمته قوات الاحتلال.

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، اعتقال قوات الاحتلال 25 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية إثر اقتحام عدة مناطق وبلدات فلسطينية، ومن بين المعتقلين أسرى محررون
 وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.

اقرأ أيضا

عاجل.. جريمة صادمة.. مقتل مدير التصنيع الحربي بالدفاع اليمني في شقته بالقاهرة

تنبيه عاجل.. سقوط قمر صناعي عملاق على الأرض الأسبوع المقبل

روسيا تؤكد سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا

رغم رفض الاحتلال.. أمريكا: إقامة دولة فلسطينية ضرورة ملحة

وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تشييع شهداء غزة 1:50 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا

unnamed 6:24 م الجمعة، 09 فبراير 2024

الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 340 طبيبًا خلال العدوان على غزة

تشييع شهداء غزة 4:43 م الخميس، 08 فبراير 2024

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27,840

images 5:50 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"الصحة العالمية": مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزة