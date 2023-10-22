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صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف سوقا بغزة

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
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استشهد 12 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

انتشال الشهداء 

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 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت 12 شهيداً وعشرات الجرحى، من بين عدة محال تجارية استهدفها القصف الإسرائيلي في سوق مخيم النصيرات المركزي.

عدد الشهداء

 
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة إلى 300 شهيد ونحو 450 جريحاً.
 من جانبها، أفادت "الصحة الفلسطينية"، أن خطر الموت يتهدد 130 طفلاً من الأطفال الخدج، في مستشفيات قطاع غزة، في ظل انقطاع الكهرباء والوقود.

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