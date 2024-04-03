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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان المرعب إلى 7 قتلى وأكثر من 700 جريح

ضحايا زلزال تايوان
أقوى زلزال في تايوان منذ 1999م
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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 7,4 درجات، إلى 7 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين إلى 736، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الإطفاء الوطني.اضافة اعلان
وقضى جميع الضحايا في هوالين، وهي منطقة جبلية على الساحل الشرقي لتايوان، قريبة من مركز الزلزال.

أقوى زلزال يضرب تايوان منذ عقود

وقال مسؤولون إن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.
وضرب الزلزال قبيل الساعة 8,00 صباحا بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ). وحدد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي مركزه على مسافة 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34,8 كيلومترا.
وأظهرت مقاطع فيديو لقطات مرعبة لما أحدثه الزلزال في المباني السكنية والشوارع، حيث عرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في هوالين، بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

خطر حدوث تسونامي

وأدى الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفيليبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، لكن طوكيو عادت وخفّضت مستوى التحذير إلى بسيط، في حين ألغته مانيلا بالكامل.
وتايوان جزيرة معرضة للزلازل، وسكانها معتادون على الهزات الأرضية المتكررة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص، ودمر كليًا أو جزئيًا 50 ألف مبنى، في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

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