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تسونامي خطير.. اليابان ترفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة

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موجات تسونامي
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنها قررت اليوم الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان من 7.5 إلى 7.7 درجة.

اليابان ترفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجةاضافة اعلان

 وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية قرب تايوان، وحذرت من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".


وحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية، فإن مركز الزلزال حُدد في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 15.5 كيلومتر، وذلك نقلا عن المعلومات الأولية التي أصدرها مركز علم الزلازل التابع للحكومة.

تحذير من حدوث تسونامي  

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في حدود الساعة العاشرة صباحًا.

فيما قرر المطار الرئيس بأوكيناوا اليابانية تعليق رحلاته بعد إنذار التسونامي.


الفلبين تأمر سكان السواحل بترك أماكنهم

يُذكر أن الفلبين أيضًا، طلقت تحذيرًا من خطر حدوث "أمواج تسونامي عالية" وأمرت سكّان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإخلائها.


وأعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أنّ الزلزال الذي ضرب الساحل الشرقي قبالة تايوان هو الأقوى منذ 25 عامًا" في الجزيرة.

زلزال تايوان الأقوى منذ 25 عامًا

وأكد أن الزلزال قريب من الساحل وضحل، وشعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة، لافتًا إلى إنّه الأقوى منذ 25 عامًا، منذ زلزال 1999" الذي بلغت قوته 7,6 درجات وأوقع 2400 قتيل.

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